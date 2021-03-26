Çivi'nin tepki verdiği koltuktan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Çivi'nin tepki verdiği koltuktan uyuşturucu çıktı

Antalya'da yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin tepki verdiği yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı.

Antalya'da yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin tepki verdiği yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı. Gazipaşa ilçesinde Güney Jandarma Karakol komutanlığı yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü sırasında Çivi isimli narkotik köpeğinin tepkisi üzerine yolcunun üst araması yapıldı. Aramada, E.B isimli yolcunun iç çamaşırının içerisinde 2 ayrı poşete sarılı halde yaklaşık 1000 gram toz esrar maddesi ve 10 gram plaka esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken E.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Son Dakika

Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı

Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor

Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var

İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı

Erdoğan'dan yeni MKYK üyelerine talimat: Herkes bölgesinde daha çok çalışsın, vatandaş "AK Parti burada yok" demesin

Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak

PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi