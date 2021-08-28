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ÇİVİ SANDI YORGUN MERMİ ÇIKTI - Son Dakika

ÇİVİ SANDI YORGUN MERMİ ÇIKTI

28.08.2021 10:50

SULTANGAZİ'de sokakta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki Muhammet A. sırtındaki acıyla eve gitti.

SULTANGAZİ'de sokakta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki Muhammet A. sırtındaki acıyla eve gitti. Muhammet çivi battığını söyledi. Ancak annesi, Muhammet'in sırtındaki yaranın çividen kaynaklanmadığını anladı. Annesinin Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü çocuğun sırtında mermi olduğu belirlendi. Muhammet sevk edildiği Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ameliyat edildi. Çocuğun sırtındaki mermi çıkarılırken babası sorumluların yakalanması için çağrıda bulundu.

Olay, önceki akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammet A.'nın omuzundan bir anda kan akmaya başladı. 3 kardeşten en büyüğü olan Muhammet A., kendisine çivi saplandığını düşünerek eve gitti. Sırtındaki yaranın çividen kaynaklanmadığını anlayan annesi tarafından Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Muhammet'in çekilen MR'ında omzunun arkasına mermi saplandığı tespit edildi. Yorgun mermi kurbanı olduğu değerlendirilen Muhammet A., Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonunda mermi vücudundan çıkarıldı. Müşahede altına alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

"ÇİVİ BATTI ZANNEDİP DİREKT EVE KOŞMUŞ"

Baba İbrahim A. "Dün akşam çocuk sokakta otururken uzaktan bir mermi saplanıyor. Hissetmiyor bile yani nereden geldi, nasıl oldu, bilmiyoruz. Direkt eve koşuyor o haldeyken, o çivi battı zannediyor. Eşim görünce anlamamış mermi olduğunu, panik halinde hastaneye götürdü. Sonra Sultangazi Haseki'den buraya sevk ettiler. Artık çocuklarımızı dışarıya bile gönderemiyoruz. En yakın zamanda yakalanmalarını istiyorum. Kimseyle bir alıp veremediğimiz de yok. Maganda kurşunu, silah sesi bile duymamış, çivi zannetmiş. Çok uzaktan gelmiş yakın olsaydı diğer taraftan çıkardı. Tam kaburgasının oraya saplanmış. Durumu şu an iyi, mermiyi gece 1'de çıkardılar. Pazar gününe kadar tedavi görecek. Pazartesi günü taburcu edilir inşallah" dedi.

ÇİVİ SANDI YORGUN MERMİ ÇIKTI
ÇİVİ SANDI YORGUN MERMİ ÇIKTI
ÇİVİ SANDI YORGUN MERMİ ÇIKTI
ÇİVİ SANDI YORGUN MERMİ ÇIKTI

Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Sultangazi, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİVİ SANDI YORGUN MERMİ ÇIKTI - Son Dakika


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