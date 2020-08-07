Civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolmasından sonra Su böreği de tescillendi - Son Dakika

Civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolmasından sonra Su böreği de tescillendi

Erzurum Ticaret Borsası ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü daha koruma altına aldı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral: "Erzurum su böreğini ulusal ve uluslararası pazarlara sunabiliriz"

ERZURUM - Erzurum Ticaret Borsası, geçmiş yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu ye yapmış olduğu Civil Peynir, Göğermiş Peynir ve Kadayıf Dolması Coğrafi İşaret Belgelerine, Erzurum Su Böreğini de ekleyerek ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü daha koruma altına almış oldu.

Erzurum Ticaret Borsası, 2019 yılı ocak ayında Erzurum Su Böreği için müracaatını yapmış ve Erzurum ile özdeşleşmiş bir ürün olarak anılan ancak ünü ülke ve dünyaya yayılan "Erzurum Su Böreğinin Coğrafi İşaret Belgesini den tescil ettirerek bir hizmete daha imza atmış oldu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Bu gün şehrimizle alakalı bir müjde vereceğiz. Bu müjdemiz Erzurum su böreğinin coğrafi işaret tescili olacaktır. Bundan sonra coğrafi işaretli ürünlerimizin arasına bir yenisi daha eklemiş bulunuyoruz. Erzurum su böreğinin ulusal anlamda yatırımcılarımızın beklediği, ulusal anlamda tanıtımının yapılmaya başlanacağının müjdesidir. Aynı zamanda da tescilli ürünler listesine katılacak birçok ürünümüz daha var. Bu ürünlerinin tanımını da Türk Patent Enstitüsünden alacağımıza inanıyoruz. Bizim tescilli ürünlerimiz arasında Erzurum Ticaret Borsası olarak çivil peynir var, göğermiş peynir var, bu gün yeni Türk Patent Enstitüsünden tescilini aldığımız su böreğimiz var. Arkasından yakinen takip ettiğimiz Erzurum kesme şekeri var, Erzurum helvası var, Pekmezli baklavamız var. Yakın zamanda da bu ürünleri listemize tescilli olarak alacağız. Ulusal anlamda da bu ürünlerin tanıtımını yapmaya başlayacağız. Yine eklememiz gereken bir konu da Erzurum süt ürünleri arasında bulunan mevcut bulunan mera filora kaynaklarından dolayı da çok lezzetlidir. Civil ve Göğermiş peynirlerimizi nasıl ki ulusal ve uluslararası pazarlara sunmaya çalışıyorsak su böreğini de ayrıyeten tanıtımının heyecanı var o da Erzurum su böreğinin tanıtımı için Erzurumlu yatırımcılara davette bulunuyorum. Erzurum su böreği artık donmuş ürünler gamına girebilir. Biliyorsunuz ki tüketim anlamında dünyada ve ülkemizde donmuş ürünler olarak işte mantıda, kebapta, dönerde çok ciddi anlamda bir potansiyel oluşmuş durumdadır. Erzurum su böreğini de donmuş ürün yaparak ulusal ve uluslararası pazarlara sunmayı amaçlıyoruz" dedi.