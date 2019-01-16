Çivili Yatakta Güç Denemesi - Üzerine 100 Kilo Ağırlık Koy!

Bu videoda Hint Fakirlerinin meşhur ettiği çivili yatak var. Arkadaşlarımız çivili tahtaya yatmakla kalmıyor, ayrıca üzerlerine kilolarca ağırlık koyuyorlar.

Bu videoda Hint Fakirlerinin meşhur ettiği çivili yatak var. Arkadaşlarımız çivili tahtaya yatmakla kalmıyor, ayrıca üzerlerine kilolarca ağırlık koyuyorlar.

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