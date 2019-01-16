Son Dakika Haberleri: Çivili Yatakta Güç Denemesi - Üzerine 100 Kilo Ağırlık Koy!

Çivili Yatakta Güç Denemesi - Üzerine 100 Kilo Ağırlık Koy!

52 dakika önce

Bu videoda Hint Fakirlerinin meşhur ettiği çivili yatak var. Arkadaşlarımız çivili tahtaya yatmakla kalmıyor, ayrıca üzerlerine kilolarca ağırlık koyuyorlar.

Bu videoda Hint Fakirlerinin meşhur ettiği çivili yatak var. Arkadaşlarımız çivili tahtaya yatmakla kalmıyor, ayrıca üzerlerine kilolarca ağırlık koyuyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:09 Kaynak: Youtube

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