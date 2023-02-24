ÇİVİYLE BETON KONTROL EDENLERE KARŞI UYARI - Son Dakika
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ÇİVİYLE BETON KONTROL EDENLERE KARŞI UYARI

24.02.2023 10:07

İNŞAAT Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, evlerine deprem dayanıklılık kontrolünü yaptırmak isteyen kişilerin sayısında artış yaşandığını, bu durumun art niyetli kişiler tarafından kullanıldığını söyledi.

İNŞAAT Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, evlerine deprem dayanıklılık kontrolünü yaptırmak isteyen kişilerin sayısında artış yaşandığını, bu durumun art niyetli kişiler tarafından kullanıldığını söyledi. Çiviyle beton kontrolü yapanların olduğunu belirten Akgün, "Bu korkulardan faydalanacak meslekten uzak simsarlar türedi. Biz oda olarak bu konuda çok sayıda şikayet alıyoruz. Ellerinde 4-5 beton çivisiyle gelip, taşıyıcı sisteme tokmak yardımıyla vuruyorlar. 3 santim girerse az hasarlı, 5 santim girerse beton yorulmuş gibi saçma sapan, bilimle, akla ve mantığa uymayacak şekilde işlemler yaparak insanları kandırmaya başladılar" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli'de evlerine ve iş yerlerine deprem dayanıklılık kontrolü yaptırmak isteyen kişilerin sayısınca ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Bu artışın art niyetli kişiler tarafından suistimal edildiği yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Akgün, deprem dayanıklılık kontrolünün yalnızca yetkin ve güvenilir firmalara yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Bazı art niyetli kişilerin kolay para kazanma isteğiyle sıra dışı yöntemlerle ve bilime dayanmayan metotlarla deprem kontrolü yaptıklarını söyleyen Akgün, 'İnsanlarımızdan şu anda rica ettiğimiz şey panik yapmamaları. Bu panikten, bu korkulardan faydalanacak meslekten uzak simsarlar türedi. Bunlar '5 dakikada evinizin depreme dayanıklı olup olmadığını size söyleriz, rapor veririz' diyorlarmış. Biz oda olarak bu konuda çok sayıda şikayet alıyoruz. Hatta olayı daha da abartıp ellerinde 4-5 beton çivisiyle gelip, taşıyıcı sisteme tokmak yardımıyla vuruyorlar 3 santim girerse az hasarlı, 5 santim girerse beton yorulmuş gibi saçma sapan, bilimle, akla ve mantığa uymayacak şekilde işlemler yaparak insanları kandırmaya başladılar. Benim insanlarımızdan ricam, bu kişilerden uzak dursunlar? diye konuştu.

'5-10 DAKİKA İÇERİSİNDE SİZE RAPOR VERECEKLERE İNANMAYIN'

Bina dayanıklılık kontrolünün titizlik gerektiren işlemlerin ardından tamamlandığını ifade eden Akgün, şöyle konuştu:

'Bir evin depreme dayanıklı olup olmadığına yönelik veri almanın modelleri bellidir. Binanın taşıyıcı sisteminden örnekler almak lazım, karotlar almak lazım, röntgen çekmek lazım. Taşıyıcı sistemin tüm boyutlarıyla birlikte kolon, kiriş ölçüleriyle beraber verilerin alınıp, bilgisayarda modellenip zemin değerlerinin tekrardan değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konu bu kadar kolay bir şey değil. 5-10 dakika içerisinde size rapor verecek insanlara inanmayın. Vatandaşlarımızın şu an panik yapmaması gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü, İnşaat Mühendisleri Odası veya diğer kamu kurumlarından gelecek önerilere ve talimatlar uymalarını rica ediyorum' (DHA)

Kaynak: DHA
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