Çivril Belediye Başkanı'ndan 'şap' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çivril Belediye Başkanı'ndan 'şap' açıklaması - Son Dakika

Çivril Belediye Başkanı'ndan 'şap' açıklaması

6 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural, şap hastalığı görülmesi nedeniyle ilçedeki canlı hayvan pazarının kapatıldığını hatırlatıp, "Alınan karar ile ilçemizde karantina uygulanmakta.

Çivril Belediye Başkanı'ndan 'şap' açıklaması, System.String[]

DENİZLİ'nin Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural, şap hastalığı görülmesi nedeniyle ilçedeki canlı hayvan pazarının kapatıldığını hatırlatıp, "Alınan karar ile ilçemizde karantina uygulanmakta. 3 hafta sonra karantina kalkacak. Gerekli tedbirler alındıktan sonra da canlı hayvan pazarımız açılacak. Panik yapılacak bir durum yok" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çivril ilçesindeki canlı hayvan pazarında yaptıkları incelemede bazı mahallelerden getirilen büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı olduğunu belirledi. Şap hastalığının tespit edilmesi ve hastalığın bulaşma riski üzerine canlı havyan pazarı, geçici olarak kapatıldı. Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural, ilçede hayvancılık sektörünün önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti. İlçelerinde 155 bin küçükbaş, 53 bin büyükbaş hayvanın bulunduğunu kaydeden Vural, "Doğu illerinden ilçemize hayvan getiren bir kişi, hayvanındaki hastalığı fark edip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirmiş. Alınan karar ile ilçemizde karantina uygulanmakta. 3 hafta sonra karantina kalkacak. Gerekli tedbirler alındıktan sonra da canlı hayvan pazarımız açılacak. Panik yapılacak bir durum yok" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
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