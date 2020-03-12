Çivril'de 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çivril'de 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı - Son Dakika

Çivril'de 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde alınan kararla ilçe merkezindeki 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı.

Çivril'de 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde alınan kararla ilçe merkezindeki 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın aldığı karar ile Çivril ilçe merkezinde ki 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı. Alınan karar doğrultusunda Çivril Belediyesi zabıta ve trafik ekipleri denetim ve kontrollere başladı. Alınan kararda At arabalarının şehir merkezinde trafiği tehlikeye soktuğu ve bazı noktalarda trafiğin kilitlenmesine neden olduğu gerekçe gösterildi.


Çivril Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığının çalışması ile Çivril'de Çarşı, Stadyum, Aşağı, Çayır, Çatlar, Yukarı, Saray, Hamam, Akpınar, Şehitler, İğdir ve Kızılcasöğüt Mahallerine at arabası girişlerine izin verilmeyecek. Alınan karar sonrası Çivril Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, at arabalarının şehir merkezine girmesinin ve taşımacılık yapmasının yasak olduğunu belirterek yasağa uymayan at arabalarına el konulacağını bildirdi. - DENİZLİ

Denizli, Zabıta, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:20 Kaynak: İHA
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