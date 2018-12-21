Son Dakika Haberleri: Çivril'de 90 Girişimci Eğitimini Tamamladı

Çivril'de 90 Girişimci Eğitimini Tamamladı

5 saat önce

Denizli ticaret Odası (DTO) öncülüğünde Çivril ilçesinde açılan ve 90 kişinin başvurduğu girişimcilik kursu tamamlandı.

Çivril'de 90 Girişimci Eğitimini Tamamladı, System.String[]
Denizli ticaret Odası (DTO) öncülüğünde Çivril ilçesinde açılan ve 90 kişinin başvurduğu girişimcilik kursu tamamlandı.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ABİGEM Denizli, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Denizli İl Müdürlüğü ile Çivril Kadınlar Derneği ile iş birliğinde Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen girişimcilik eğitimlerinin son gününde kursiyerleri yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, 90 başvuru alan girişimcilik eğitiminin ilk grup mezunlarına "Hayal kurun, hayaller olmadan, başarıya ulaşmak söz konusu olamaz. Ben 30 yıldan beri hayal kurup, koşturuyorum. Bugün bulunduğum yeri ve işi de buna borçluyum" diye seslendi.

Denizli'de geçen yıl, DTO öncülüğünde ABİGEM Denizli, İŞKUR ve KOSGEB ile birlikte, 2 binin üzerinde vatandaşa, girişimcilik eğitimi verildiğini anımsatan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Girişimciliği önemsiyoruz. Denizli'de eğitim alan girişimcilerin yüzde 67'si kadınlardan oluşuyor. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi iş yerlerini kurabilmesi için devlet her türlü imkanı sağladı. KOSGEB, kendi iş yerini kuracak girişimcilere 50 bin TL hibe, 100 bin TL de faizsiz kredi fırsatı tanıyor. İstihdam açısında da İŞKUR'un birçok desteği mevcut. Çivril'de, başlangıç itibarıyla, 90 vatandaşımıza eğitim desteği sağlayacağız. Sertifika töreninde de sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu kursu tamamlayıp da Çivril'de ilk iş yeri kuran arkadaşımızın açılışına da katılmayı arzu ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

Denizli, Çivril, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Fenerbahçe'nin Küme Düşme İhtimali Yok İYİ Parti'nin 5'i Büyükşehir 15 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Lise Öğrencisi Yaralandı MHP'li Vekil, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Üzerine Çıkarılması Gerektiğini Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 21:02:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çivril'de 90 Girişimci Eğitimini Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]