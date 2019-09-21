Son Dakika Haberleri: Çivril'de aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı
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Çivril'de aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı

25 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Çivril'de aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çivril'de haklarında yakalama kararı olan 3 zanlı, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı. 4 ekip ve 13 personelle düzenlenen operasyonda, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan B.G., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.D. ile konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y A., ikametlerinde göz ltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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