Son Dakika Haberleri: Çivril'de kamyonetin kundaklandığı iddiası
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Çivril'de kamyonetin kundaklandığı iddiası

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde kundaklandığı iddia edilen kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çivril'de kamyonetin kundaklandığı iddiası, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde kundaklandığı iddia edilen kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabaha karşı Çivril ilçesi Hamam Mahallesi Kumluk bölgesinde meydana geldi. K.A. isimli şahsa ait evinin bahçesinde park halinde bulunan 20 ABH 191 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede kamyonetin kabin kısmı tamamen alevlere teslim oldu. Araç sahibi ve mahalle sakinlerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası polis olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Aracının kundaklanarak yakıldığını iddia eden araç sahibi K.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
Denizli, Çivril, 3. Sayfa
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