Çivril'de kamyonetin kundaklandığı iddiası
1 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde kundaklandığı iddia edilen kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
'nin Çivril
ilçesinde kundaklandığı iddia edilen kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabaha karşı Çivril ilçesi Hamam Mahallesi Kumluk bölgesinde meydana geldi. K.A. isimli şahsa ait evinin bahçesinde park halinde bulunan 20 ABH 191 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede kamyonetin kabin kısmı tamamen alevlere teslim oldu. Araç
sahibi ve mahalle sakinlerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası polis olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Aracının kundaklanarak yakıldığını iddia eden araç sahibi K.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş
Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınını cezası belli oldu!
Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu
Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu