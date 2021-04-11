Çivril'de kontrolden çıkan kamyon bir evin odunluk duvarında hasar oluşturdu - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, bir evin odunluk duvarına hasar verdi.
Alınan bilgiye göre, Yuvaköy Mahallesi'nde A.A yönetimindeki 64 EL 484 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin odunluk duvarına çarparak durdu.
Bahçedeki bazı ağaç yıkılırken odunluk duvarında hasar oluştu.
Kamyon, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaynak: AA
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