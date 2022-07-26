Şeftalinin şu anda yüzde 10'luk bölümün hasat edildiğini belirten Özkul, "Tarladaki fiyatı geçen yılla neredeyse aynı. Şeftalinin büyüklüğüne göre fiyatı değişkenlik gösterebiliyor. Geçen sezon 20 bin ton ürün elde etmiştik. Bu sene rakamın 30 bin tona çıkması bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çivril'de şeftali hasadı başladı - Son Dakika

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