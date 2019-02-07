Son Dakika Haberleri: Çivril'de Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Çivril'de Voleybol Turnuvası Sona Erdi

45 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında başlayan Voleybol Turnuvası dün oynanan final karşılaşması ile sona erdi.

Çivril'de Voleybol Turnuvası Sona Erdi, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında başlayan Voleybol Turnuvası dün oynanan final karşılaşması ile sona erdi.

Çivril ilçesinde geniş bir katılımla düzenlenen Voleybol Turnuvası oynanan final maçıyla son buldu. Şampiyonlar ödül töreninin ardından kupasına kavuştu. Aralık ayında başlayan Voleybol turnuvasına 21 takım katıldı. Çivril dışında çevre ilçelerden de katılımın olduğu turnuva, mücadele düzeyi yüksek maçlara sahne oldu. Çivril Spor Salonunda önceki akşam yapılan final maçı ise dolu tribünler önünde oynandı. Final maçında Baklan Eğitim Bir-Sen takımıyla karşılaşan Yamanlar takımı, maçtan galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını protokol yetkilileri takdim etti. Karşılaşmada ayrıca Çivril Eğitim Bir-Sen takımı üçüncü, Esnaf Volaybol takımı ise dördüncü oldu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:24 Kaynak: İHA

Aralık, voleybol, Çivril, Spor
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