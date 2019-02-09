Çivril'de Yabancı Uyruklu 13 Kadın Sınır Dışı Edildi
1 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde eğlence mekanlarında çalışan yabancı uyruklu 13 kadın sınır dışı edildi.
Denizli
'nin Çivril
ilçesinde eğlence mekanlarında çalışan yabancı uyruklu 13 kadın sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, Çivril İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçede faaliyet gösteren eğlence mekanlarında yaptığı denetim ve kontrollerde yabancı uyruklu 13 kadının çalışma izninin olmadığını belirledi.
Yasa dışı yollarla Türkiye
'ye girdiği ve çalışma izni olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 13 kadın gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından Denizli Yabancılar Şubesi
'ne gönderilen kadınlar yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:39 Kaynak: AA
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