Çivril'den depremzedelere elma gönderildi - Son Dakika
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Çivril'den depremzedelere elma gönderildi

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde Elazığ'daki depremden etkilenenlere bir kamyon elma, gönderildi.

Çivril'den depremzedelere elma gönderildi, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde Elazığ'daki depremden etkilenenlere bir kamyon elma, gönderildi.


Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çivril'deki elma üreticilerin başlattığı kampanya kapsamında 620 kasa elma toplandığını söyledi.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Vural, "Hemşehrilerimiz tarafından bağışlanan elmalar depremzede kardeşlerimiz için Elazığ Kızılay deposuna teslim edilecek. Hayırseverlerimizden ve aracı olanlardan Allah razı olsun. Depremzedelerin ihtiyacı olan battaniye, ısıtıcı, gıda kolisi ve hijyen kolisi yardımlarını da kısa zamanda göndereceğiz." dedi.

Denizli, Elazığ, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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