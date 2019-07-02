Son Dakika Haberleri: Çivril İlçe Emniyet Müdürü, kalp krizi geçirdi
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Çivril İlçe Emniyet Müdürü, kalp krizi geçirdi

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril İlçe Emniyet Müdürü Serhat Küçükyalım (47), makamında kalp krizi geçirdi.

Çivril İlçe Emniyet Müdürü, kalp krizi geçirdi, System.String[]
DENİZLİ'nin Çivril İlçe Emniyet Müdürü Serhat Küçükyalım (47), makamında kalp krizi geçirdi. Küçükyalım, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Çivril İlçe Emniyet Müdürü Serhat Küçükyalım, bugün saat 10.00 sıralarında, makamında şiddetli göğüs ağrısıyla birlikte fenalaştı. Meslektaşlarının çağırdığı ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne götürülen Küçükyalım'ın, kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Küçükyalım, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapıldığı belirtilen Küçükyalım'a, tekrar aynı işlemin yapılacağı belirtildi.


- Denizili
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Çivril, Güncel
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