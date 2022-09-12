İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar Mahallesi'nde yapılan binanın açılışında konuşan Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, jandarma noktası sayesinde mahallelerdeki güvenliğinde daha hızlı sağlanacağını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çivril'de 'jandarma asayiş noktası binası' hizmete açıldı - Son Dakika

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