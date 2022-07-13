Çivril Kaymakamı Soğukoluk, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, Yukarı Çapak Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Kaymakam Soğukoluk, mahallelerde vatandaşların sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Yukarı Çapak Mahallesi'ne gelerek burada mahalle muhtarı Ramazan Yıldız'dan bilgi alan Soğukoluk, meydanda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Soğukoluk, yaptığı açıklamada, ellerinden geldiğince bütün köylerin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını gidermek için ziyaretleri sürdürdüklerini ifade ederek, "İlçemizde 77 mahallemiz var. Her hafta bir mahallemize gelerek sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyip, çözüme kavuşturacağız." dedi.???????