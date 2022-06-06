Denizli 'nin Çivril ve Buldan ilçelerindeki bazı mahallelerde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Çivril, Buldan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çivril ve Buldan ilçelerinde muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

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