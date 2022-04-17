ÇIYANLAR, DENİZANASI POPÜLASYONUNU AZALTTI - Son Dakika
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ÇIYANLAR, DENİZANASI POPÜLASYONUNU AZALTTI

17.04.2022 13:31

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki denizanası popülasyonunun azaldığını söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki denizanası popülasyonunun azaldığını söyledi. Kayalık bölgelerin diplerinde yer alan denizanalarını, deniz çıyanların tükettiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, 'Çıyan, denizanalarının üzerine yapışıyor. Denizanasının ağırlığı arttığı için dipte kalıyor. Ne kadar çıyan varsa denizanasına saldırıyor dedi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye ve özellikle Doğu Akdeniz'de çoğalan denizanalarının akıntılarla birlikte sürüklenip Malta ve Rodos'a doğru açık denizden geçtiğini aktardı. Geçen aylarda esen kuvvetli poyraz nedeniyle yüzey suyunun aşağı sürüklendiğini, oluşan akıntının Antalya Körfezi'ne çekildiğini, akıntıyla birlikte gelen denizanalarının yoğunluk oluşturduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, son dönemde denizanalarının popülasyonunun düşmeye başladığını belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, denizanalarının kayalık bölgelerde tabana düştüğü sıralarda kayalıkların arasında yaşayan çıyanların saldırısına uğradığını aktardı. Prof. Dr. Gökoğlu, çıyanların küme halinde denizanalarına saldırdığı anları görüntüledi.

KAYALIK BÖLGEDE DİBE TEMAS EDEN DENİZANALARINA ÇIYANLAR ÇÖKTÜ

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'Denizanalarının popülasyonu düştü. Turizm sezonuna doğru her şey yerine oturacak. Körfez içerisindeki denizanaları, kayalık bölgelerde dibe temas etmesiyle hemen üzerine çıyanlar çöküyor. Denizanaları saldırıya uğruyor. Dolayısıyla denizanalarını tüketmeye başlıyor. Çıyan denizanalarının üzerine yapışıyor. Sonra denizanasının ağırlığı arttığı için pelajik formunu kaybediyor yani askıda kalmıyor, dipte kalıyor. Ne kadar çıyan varsa denizanasına saldırıyor dedi.

Prof. Dr. Gökoğlu, Kızıldeniz orijinli bir yengecin de aynı denizanasını tükettiğini gördüklerini belirterek, Bu şekilde şu anda körfez içerisindeki denizanaları da yavaş yavaş yok oluyor. Denizanalarını tüketen diğer canlılar ise küçük canlılar. Carettalar da körfez içerisinde denizanası tüketiyor. Yine pervane balıkları denizanalarıyla beslenen canlılar. Dolayısıyla denizanalarının körfez içerisinde popülasyonu iyice düştü diye konuştu.

'VATANDAŞLAR RAHATLIKLA DENİZE GİREBİLİR'

Vatandaşların rahatlıkla denize girebileceğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, 'Korkmalarına gerek yok. Zaten önceden de söylüyordum. Denize giremeyecek kadar popülasyon yoktu. Görülen birkaç denizanası vardı. Onlar da başka formlara yani çıyanın bedeni olmaya başladı dedi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'Denizanası protein yapıdadır. Çıyanlar da leşçil yapıda olduğu için protein yapıdaki dibe düşen denizanalarını tüketmeye başlarlar. Çıyan insanda kaşıntı yapar. Tüylerine temas ettiğin zaman kaşıntı oluşur. Çıyanlar her zaman Akdeniz'de var. Kayalıkların altlarında, taşların altında var. Denize girenlere herhangi bir zararı yoktur diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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