Çizdiği resimlerle şehrin sokaklarını renklendiriyor - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da şehir merkezi, ilçeler ve köylerdeki sokaklara resimler çizen ressam Timur Bilgin (47) kente renk kattı. Çizdiği resimlerin Tekirdağ'ı yansıtmasına özen gösterdiğini belirten Bilgin, "Bu çalışmalarım çok beğenildi. Şu anda birçok köy muhtarından davet alıyorum. Yetişebildiğim sürece hepsinin taleplerinin yerine getireceğim" dedi.

'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan ressam Timur Bilgin, şehir merkezi, ilçeler ve mahallelerde birçok noktadaki elektrik trafoları ve bahçe duvarlarına çizdiği resimlerle çevreye renk kattı. Malkara Ergene ve Çorlu ilçelerindeki duvarlara resim çizen Bilgin, son olarak Süleymanpaşa ilçesinde Tarım Fuarlarının yapıldığı Karaevli Mahallesi'nde buğdayın toprakla buluşmasını duvarlara resmetti.

Tekirdağ'ın duvarlarına çizdiği resimlerle renk katan Timur Bilgin, resimlerinde şehri yansıttığını belirterek şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladıktan sonra kafamda olan bir sosyal projeyi hayata geçirdim. Mahalle ayırmaksızın her noktada resim yapma projemi, başkan Kadir Albayrak 'a sunup onayını aldım. Ben de Tekirdağ'ın köy ve ilçelerinin tarihsel ve sosyal kimliklerini göz önünde bulundurarak, renkli bir hava katmaya başladım. Daha önce de yurt içi ve yurt dışında benzer eserler yapmıştım.

'ÇALIŞMALAR BEĞENİLİYOR, DEVAM EDECEĞİM'

Her mahallenin tarihsel kimliğinden yola çıkarak resimlerini yaptığını belirten Bilgin, "Şimdi Karaevli Mahallesi'nde çalışma yapıyorum. Karaevli'nin özelliklerinden biri, İpekyolu 'nun bu köyden geçtiğini öğrendim. Bir de Mimar Sinan 'ın bu köyde tarihi bir köprüsü bulunuyor. ve bilinçli tarım olarak da Trakya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip bir köy burası. Önce tarımın eskilerde nasıl yapıldığını resmettim. Buğdayın toprağa ekilmesi, karasaban ile toprağın sürülmesi. Oraklarla biçilmesi ve sofraya ekmek olarak gelişini resimledim. Daha sonra tarihi ipek yolunu ve köprüyü çizeceğim. Bu çalışmalarım çok beğenildi. Şu anda birçok köy muhtarından davet alıyorum. Yetişebildiğim sürece hepsinin taleplerinin yerine getireceğim" dedi.

'HARİKA RESMİLER ÇİZEREK, BİZLERİ MUTLU ETTİ'

Karaevli Mahallesi Muhtarı Aydın Akın, ressam Timur Bilgin'in tarım mahallesi olan Karaevli'yi yansıtan resimleri profesyonelce çizdiğini ve mahallenin çehresinin değiştiğini söyledi. Akın, "Biz köyümüzün geçmişi ile bir kompozisyon düşündük ve Timur Bilgin'e anlattık. Köyümüzde karasaban ile yapılan çiftçiliği resmetmesini ve yeni kuşağa bunu göstermeyi istedik. Oda gerçekten harika resmiler çizerek, bizleri mutlu etti" dedi.

Mahalle sakinlerinden Emrullah Kaya da, "Köyümüze yapılan çalışmalar ve resimler gayet güzel oldu. Resimlere baktığımız da bizlerin döneminde yapılan çiftçiliği hatırlatıyor. Şimdi gençler bilmezler kara saban ile toprak sürmeyi, orak ile buğday biçmeyi biz yaşlılar biliyoruz" diye konuştu.