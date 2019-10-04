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Çizdikleri resimleri mamayla takas ettiler

54 dakika önce

Konya'daki bazı ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hazırladıkları resimleri, sokak hayvanlarını beslemek için mama ile takas etti.

Çizdikleri resimleri mamayla takas ettiler, System.String[]

Konya'daki bazı ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hazırladıkları resimleri, sokak hayvanlarını beslemek için mama ile takas etti.

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği (HAYDOSEV) iş birliğinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kültür Park'ta etkinlik düzenlendi.

Selçuklu ilçesindeki bazı ilkokul öğrencileri, bugün için hazırladıkları, hayvan sevgisini anlatan resimleri, para kabul etmeyerek, mama karşılığında esnafa verdi.

Çocuklar, resimler karşılığında elde ettikleri 150 mamayı, mahallelerindeki, sokaklarındaki kedi ve köpeklere dağıtacak.

İlkokul öğrencilerinin sokak hayvanı duyarlılığı

Etkinlikte konuşan, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, çocuklara daima iyi örneklerin gösterilmesi, iyiliğin öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Programı düzenlerken de iyi kalpli çocuklardan ilham aldıklarını anlatan Sürmeli, şöyle konuştu:

"4 ilkokul öğrencimiz geçen kış sürekli resim yapmış, resimleri mahallelerindeki esnafa satmışlar ve demişler ki 'Resimleri satın alırsanız biz bunlarla mama alacağız ve mahallemizdeki köpekleri besleyeceğiz.' Hemen kendileriyle iletişime geçtik, gerekli başvurularımızı yaptık. Selçuklu bölgesindeki öğrencilerimizden hayvanlar için resim yapmalarını istedik. Verdikleri emeğin karşılığını, 'hayvanlara mama' olarak alacak ve bu şekilde hayvanları besleyecek çocuklarımızın, birer yetişkin olduklarında hayvan sevgisiyle dolu bireyler olacağını ümit ediyoruz."

Geleceğin yetişkinleri olacak minik öğrencilerin, sokak hayvanlarına bugünün yetişkinlerinden daha duyarlı hale geleceğini belirten Sürmeli, "Ağaç yaşken eğilir diyoruz. Herkes mahallesindeki kedileri, köpekleri besleyecek ve böylece bize emanet olan bu canlarımıza ulaşacağız. Hayvanlarla çocuklarımız daha çok küçük yaşlarda güzel bir iletişim kurmuş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Sürmeli, programa katkıları dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Selçuk Üniversitesine teşekkür etti.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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