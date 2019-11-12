Son Dakika Haberleri: Çizgi film 'Kuzucuk' ilk kez Türkiye'de
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Çizgi film 'Kuzucuk' ilk kez Türkiye'de

7 saat önce

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek 'Kuzucuk' gösterisi, çocuklara eğlence ve neşe dolu anlar yaşatacak.

Çizgi film 'Kuzucuk' ilk kez Türkiye'de, System.String[]

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek 'Kuzucuk' gösterisi, çocuklara eğlence ve neşe dolu anlar yaşatacak. 15-24 Kasım tarihleri arasında her gün Trump Alışveriş Merkezi'nde sahnelenecek gösteri, tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

Eylül ayında başlayan 2019-2020 eğitim dönemi 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık araya giriyor. Geri sayıma başlayan milyonlarca öğrenci ve veli ara tatili nasıl değerlendireceklerinin planlarını yapmaya başladı.

Tatilini eğlenceli kılmak isteyenler etkinlik listelerine sinemayı alıyor. Çocukların sevdiği çizgi film 'Kuzucuk' özel gösterisiyle Türkiye'de ilk kez Trump AVM'de çocuklarla buluşuyor. 'Kuzucuk' gösterisi, 15-24 Kasım tarihleri arasında her gün 4 seans olarak sahnelenecek ve tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. Çocuklar sadece kayıt yaptırarak özel şov alanına girebilecek ve 'Kuzucuk' karakterleri ile neşeli bir gün geçirecek.

Gösteri, Trump AVM B3 katında kurulacak özel sahnede gerçekleşecek ve 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00 seansları olmak üzere bir günde toplam 4 defa çocuklarla buluşacak. Gösteriyi izleyen tüm çocuklara Kuzucuk posteri de hediye edilecek.


Donald Trump, Türkiye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
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