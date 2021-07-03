Çizgi film "Nils ve Uçan Kaz" ekranlara dönüyor - Son Dakika

Birbirinden farklı yeni yapımlarla çizgi film yelpazesini genişletmeye devam eden TRT Çocuk, bir döneme damga vuran "Nils ve Uçan Kaz"ın yeni versiyonunu izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yakın dostu Martin ve kazlarla bir yolculuğa çıkan Nils'in maceraları TRT Çocuk ekranlarında yayımlanacak.

Üç boyutlu animasyon tekniğiyle yenilenen "Nils ve Uçan Kaz", yeni tasarımıyla çocukları ekran başında eğlendirirken, ebeveynlere de çocukluk yıllarını hatırlatacak.

TRT'de 1980'li yıllarda yayımlanan ve pazar sabahlarının vazgeçilmezi olan çizgi film, çocukların aileleriyle keyifli zaman geçirmesini sağlayacak. Çocuklar, Nils'e, Uçan Kaz ile çıktığı maceralarda eşlik edecek ve onunla yeni coğrafyaları keşfedecek.

Selma Lagerlöf'ün 1909'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan aynı adlı klasik eserinden uyarlanan "Nils ve Uçan Kaz", 5 Temmuz'dan itibaren her gün saat 17.15 ve 20.05'te TRT Çocuk ekranlarında olacak.

Nils ve Martin ile kuzeye yolculuk

Gözü kara bir çocuk olan Nils, bir gün minik bir insana dönüşür. Hayvanlarla konuşabildiğini fark eden Nils, çiftlik kazı Martin ile arkadaş olur.

Sadık arkadaşıyla yaban kazı sürüsüne katılarak sıra dışı bir yolculuğa çıkan Nils, kazların tecrübeli lideri Akka, uysal kartal Gorgo, iyi kalpli Yumuşak Tüy ve iki rakip kız kardeşin oluşturduğu topluluğun kurallarına göre yaşamayı öğrenir.