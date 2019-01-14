Son Dakika Haberleri: Çizgi Filmi Kare Takımı Kahramanları Bozüyüklü Miniklerle Buluştu

Çizgi Filmi Kare Takımı Kahramanları Bozüyüklü Miniklerle Buluştu

1 saat önce

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kare Takımı kahramanları Kuti, Aypa, Rupi ve Enda, Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak düzenlenen hafta sonu tiyatro etkinliği kapsamında Bozüyüklü hayranları ile buluştu.

Çizgi Filmi Kare Takımı Kahramanları Bozüyüklü Miniklerle Buluştu, System.String[]
TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kare Takımı kahramanları Kuti, Aypa, Rupi ve Enda, Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak düzenlenen hafta sonu tiyatro etkinliği kapsamında Bozüyüklü hayranları ile buluştu.

Kare Takımı kahramanları, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kare Takımı" oyunu ile Bozüyüklü minik tiyatro severlere unutulmaz ve neşeli dakikalar yaşattı. Kuti, Aypa, Rupi ve Enda'nın sahne aldığı oyunda, Dodoki'ye karşı müzikli oyunu, dansları ve çizgi filmden taşan macerasıyla minikler keyifli dakikalar geçirdi. Çocukların eğlenceli tiyatro oyunları ile eğlenerek dinlenmeleri ve güzel bir hafta sonu geçirmeleri amacıyla düzenlenen tiyatro etkinliğine minik tiyatro severler yoğun ilgi gösterirken "Kare Takımı" adlı oyun saat 12: 00 ve 14: 30'da olmak üzere 2 seans halinde ücretsiz ve biletsiz olarak sahnelendi. Oyundan neşe ile çıkan minik tiyatro severler kendileri için bu etkinliğin hazırlanmasını sağlayan Başkan Amcaları Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.

Ayrıca oyunun sonunda satılan boyama kitapları ve puzzelların geliri ile yardım yapılarak ücretsiz oyunlar sergilenecek. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Bozüyük, Yaşam
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