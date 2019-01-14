Çizgi Filmi Kare Takımı Kahramanları Bozüyüklü Miniklerle Buluştu

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kare Takımı kahramanları Kuti, Aypa, Rupi ve Enda, Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak düzenlenen hafta sonu tiyatro etkinliği kapsamında Bozüyüklü hayranları ile buluştu.

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kare Takımı kahramanları Kuti, Aypa, Rupi ve Enda, Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak düzenlenen hafta sonu tiyatro etkinliği kapsamında Bozüyüklü hayranları ile buluştu.



Kare Takımı kahramanları, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kare Takımı" oyunu ile Bozüyüklü minik tiyatro severlere unutulmaz ve neşeli dakikalar yaşattı. Kuti, Aypa, Rupi ve Enda'nın sahne aldığı oyunda, Dodoki'ye karşı müzikli oyunu, dansları ve çizgi filmden taşan macerasıyla minikler keyifli dakikalar geçirdi. Çocukların eğlenceli tiyatro oyunları ile eğlenerek dinlenmeleri ve güzel bir hafta sonu geçirmeleri amacıyla düzenlenen tiyatro etkinliğine minik tiyatro severler yoğun ilgi gösterirken "Kare Takımı" adlı oyun saat 12: 00 ve 14: 30'da olmak üzere 2 seans halinde ücretsiz ve biletsiz olarak sahnelendi. Oyundan neşe ile çıkan minik tiyatro severler kendileri için bu etkinliğin hazırlanmasını sağlayan Başkan Amcaları Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.



Ayrıca oyunun sonunda satılan boyama kitapları ve puzzelların geliri ile yardım yapılarak ücretsiz oyunlar sergilenecek. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı

Otomotiv Devi Anadolu Isuzu Üretime Ara Verecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi