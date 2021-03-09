Çizgi karakter tasarlayan Türk öğrencilerden uluslararası başarı - Son Dakika

GlobalShala tarafından düzenlenen, Birleşmiş Milletler ve Northeastern Üniversitesi tarafından desteklenen Superhero U isimli uluslararası bir yarışmaya başvuran Doğuş Üniversitesi öğrencileri tasarladıkları çizgi karakterler ile üç etaptan oluşan yarışın iki etabını geride bırakarak finale yükselmeye hak kazandı.

Ulusal ve uluslararası alanda başarılar kazanan "RedMoon" ekibinden Ali Tayip Yılmaz, Sıla Ceren Güngör ve Melik Muhammet Vatan ilk etapta karakterlerini bir grafik halinde jüriye sundular. Bu turda başarı elde eden ekip, değerlendirmelerin ardından yarı final için çalışmaya başladı. Yarı final için hazırlanan görselleri bir çizgi roman haline getiren ekip jüri üyelerini etkilemeyi başardı. Yüzlerce ülkeden binlerce katılımcıyı geride bırakarak Türkiye'den tek ekip olarak final etabına yükselmeye hak kazandılar.

Final turu için çalışan ekip, karakterlerini bir animasyona dönüştürmeyi başardı ve gönderilerini yaptılar.

"Şiddet içermemesinin jüriyi etkilediğini düşünüyoruz"

Karakterleri oluştururken şiddet içerikli olmaması ve karakterlerin zekasıyla ön plana çıkmasına gayret ettiklerini belirten Ali Tayip Yılmaz ve Sıla Ceren Güngör:

"Alis'i, zeki ve her şeyden önce bir insan olarak kurguladık. Yetenekleri her ne kadar insanüstü olsa da insani özelliklerine vurgu yapmayı ihmal etmedik. Şiddet içermemesi ve karakterin bizden bir şeyler içermesinin jüriyi etkilediğini düşünüyoruz" dedi.

"Karakter için ilk hedefleri 'bir çizgi roman' üretmek"

Final etabını kazanmaları halinde yarışma ödülleri arasında bulunan karakter için, çizgi roman yayınlamak ilk hedefleri. Gelecekteki hedefleri ve yol haritaları hakkında konuşan Melik Vatan: "Hepimiz karakteri sevdik ve ona bağlandık. Tabii ki ilk hedefimiz yarışmayı kazanmak. İlerleyen aşamalarda kısa film, belki yeterli destek ile bir film oluşturmak hayallerimiz arasında. Gerek karakterin altyapısı, gerek kişiliği gerçekten izlenebilir ve okunabilir bir iş çıkmasını sağlıyor."

Final ödülleri

Yarışmanın sitesinde belirtildiği üzere finalde kazanan ekip;

Toplamda 90 bin dolar değerinde ödül, çeşitli burs ve staj imkanları, Amerika seyahati gibi birçok ödülü almaya hak kazanacak. - İSTANBUL