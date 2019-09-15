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Çizgi Roman Festivali

1 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Çizgi Roman Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Çizgi Roman Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyanın farklı bölgelerinden geniş bir katılımla Kraliyet Sarayı önündeki bir parkta düzenlenen festival kapsamında Tenten, Şirinler ve Red Kit gibi çizgi romanların karakterlerinin yer aldığı balon geçidine bu yıl 20 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Bu yıl her yaştan öğrencinin de katıldığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Dün başlayan ve yarın sona erecek festival kapsamında çeşitli aktiviteler yapılacak.

Çizgi Roman Festivali

Brüksel, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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