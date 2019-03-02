Çizgi Roman Koleksiyonerleri BİLGİ'de Buluştu

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen "Çizgi Roman Koleksiyonerleri Sempozyumu" BİLGİ Çizgi Roman Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte koleksiyon oluşturulurken dikkat edilmesi gereken noktalara ve koleksiyonerliğin nasıl bir anlam ifade ettiğine dair söyleşiler gerçekleştirildi. Koleksiyonerler Metehan İğneci, Berkay Işıkçı, Bora Yaşar ve Anıl İren'in yeni başlayanlarla deneyimlerini paylaştığı sempozyumda eski ve yeni birçok eser de görücüye çıktı.

Dünyada örneği yok

Etkinlikte Superman, Batman ve Spider-Man gibi dünyada kült haline gelmiş çizgi romanların ilk basımlarının yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen çizgi roman sanatçısı ve animatörlerinden Yıldıray Çınar'ın kaleminden, dünyada başka örneği olmayan kapak tasarımları da paylaşıldı. Sempozyumda söz alan Metehan İğneci, koleksiyonerler olmazsa sanat ve sanata dair yan ürünlerin yarattığı ekonominin sekteye uğrayacağını vurgulayarak, "İhtiyacınız olmamasına rağmen aldığınız bu ürünler birçok yan sektörün dönmesini sağlıyor" dedi.

"Bütçe iyi ayarlanmalı"

Koleksiyonerliğe soyunmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan İğneci, "Bu iş için en önemli nokta bütçenin iyi ayarlanması. Niteliksiz parçalara değerinden fazla ödememek gerekiyor. Toplanan eserlerin uluslararası niteliklere sahip olması da dikkat edilmesi gereken bir başka husus. Spesifik dillerden derlenen ürünlerin koleksiyon değeri yoktur. Ana akım bir karakter ya da seri belirlemek ve orijinal dilinde toplamak gerekiyor" dedi.