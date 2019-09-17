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"Çizgi Romanı Yaşatanlar" sergisi karikatür meraklılarıyla buluşacak

7 dakika önce

"Çizgi Romanı Yaşatanlar" sergisi, 28 Eylül'de karikatür meraklılarının beğenisine sunulacak.

"Çizgi Romanı Yaşatanlar" sergisi, 28 Eylül'de karikatür meraklılarının beğenisine sunulacak.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde gerçekleştirilecek sergide, 1950'li yıllardan başlayarak gazetelerde yayımlanan çizgi diziler ile çizgi roman kapaklarından oluşan bir seçki yer alacak.

Sergide Tarkan, Karaoğlan, Kara Murat, Mister No, Zagor, Teksi, Kahraman Prens gibi kahramanların orijinal eserleri meraklılarıyla buluşacak.

Karikatür Evi ile Çizgi Roman Okurları Derneğinin birlikte düzenlediği etkinlik kapsamında ayrıca 29 Eylül'de "Koleksiyoner Buluşması" başlıklı bir söyleşi de yapılacak.

Özgür Ateş, Haşmet Motugan ve Utku Uluer'in konuşmacı olarak katılacağı söyleşide çizgi roman özelinde koleksiyonculuğun gizemli, eğlenceli ve sanatsal yönüne odaklanılacak.

Önder Çakı, Fuat Aktüre, Kudret Sabancı, Çağrı Çalışır ve Tanyel Ali Mutlu'nun kişisel koleksiyonlarından seçilen 42 sanatçının 52 eserinin yer alacağı sergi, 3 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.

Kadıköy Belediyesi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:48 Kaynak: AA
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