Çizgilerde İstanbul" Kitabı Raflarda

1962 yılından günümüze resim ve mimaride yüzlerce eser veren Prof. Dr. Ruşen Dora'nın "Çizgilerde İstanbul " adlı kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Kültür A.Ş. tarafından yayınlandı.Kuruluşundan bu yana yüzlerce yayın ve eseri ortaya koyan ve çok sayıda proje ve etkinliği hayata geçiren İBB İştiraki Kültür A.Ş., değerli kitapları okuyucularıyla buluşturmaya devam ediyor. Ressam ve mimar Prof. Dr. Ruşen Dora'nın İstanbul'un çeşitli mekanlarını sulu boya ve farklı teknikler kullanarak yansıttığı eserlerini kapsayan "Çizgilerde İstanbul" kitabı, İBB İştiraki Kültür A.Ş. tarafından yayınlandı.Prof. Dr. Dora, mekanların güzelliklerini ve Anadolu insanının mimariye sinen üstün sezgisini, anlık anımsamalarla bu eserinde yansıttı. Kitapta, İstanbul'daki tarihi birçok mekan ve yapı yer aldı. Uzun bir zamana yayılarak oluşturulan resimlerde, Taksim Haliç ve çevresi, İstanbul Boğazı ve çevresi, Fatih Silivri gibi mekanlar yansıtılıyor. Ayrıca kitapta bazı eserlerin hikayeleri de bulunuyor. Okuyucuyu eski-yeni yolculuğuna çıkararak bu yapılara karşı farkındalık oluşturduğu için kitap aynı zamanda albüm eser niteliğinde.Prof. Dr. Dora, kırk yılı aşkın bir süredir İstanbul'un çeşitli tarihi mekanlarını, bu mekanlardaki değerli birçok yapı ve projeyi, bazen suluboya, bazen de serbest çizim ve boyama tekniği ile resmetti. Prof. Dr. Dora, bu çalışmaların dağınık çizimler değil, mimari bakışla ortaya çıkan 'düşünsel çizgiler' olduğunu ifade ediyor.Kitabının içeriğine ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Ruşen Dora, "Bilindiği üzere İstanbul artık çok geniş bir alana yayıldı. Bir zamanlar yalnızca Boğaz, Üsküdar Sultanahmet , Aksaray, Fatih, Haliç boyları ve bu semtlerin yakın yöreleri İstanbul idi. Nüfusu, çocukluğumuzda dört yüz bin iken bugünün şehri on beş milyona yaklaşan koca bir şehir oldu. Artan nüfusla birlikte şehre dair birçok özellik de yok oldu. Ancak tüm bozulmalara rağmen İstanbul muhteşem güzelliğini korumaktadır. Asya ve Avrupa burada buluşup birleşir. Uskumru, zargana, hamsi; güvercin, serçe, akıllı karga, beyaz martı, karabatak; lodos, poyraz, meltem... Hepsi bu güzel şehirde el eledir. İstanbul'daki güzellikleri anlatmak için çizgiler, resimler yetmez ama elinizdeki eserde yer alan çizimler ile bu albüm az da olsa size İstanbul'dan görünüşler sunuyor. Peki, neden çizgilerde İstanbul? Çünkü çizgiler yorumlarla yüklüdür. Önemli olan gerçekleri bozmadan, konunun kaynaklarını algılayıp belirtmekteki bakış açıları ve resimlerdeki koyuluk açıklık nüanslarının çizgilerdeki sunuluşlarıdır. İşte anlatımları, çizgilere sinmiş olan benimsemesi ile sunarken 'çizgilerle' yerine 'çizgilerde' dememizin nedeni de budur. Genellikle bir ülkeyi ziyaret eden turistler tarafından farklı özelliği bulunan her yerin fotoğraflamaları yapılır. Peki, çoklukla boyunlarına asılı kameralarıyla ilginç buldukları her şeyin fotoğrafını çekenler, acaba 'Neden bu yapının, bu manzaranın resmini alıyorum?' sorusunu kendilerine sorarlar mı? Peki ya rastgele bakışlar yerine, bir yerin resmini almadan önce 'Bu görünen yapı, bu manzara bana ne söylüyor? Neresi çirkin, neresi güzel? Bunu neden hatırlamak istiyorum?' diyerek sordukları 'Neden?' sorusu... Acaba yönlendirici oluyor mu? Neden, niçin, nasıl benzeri sorular ile yüklenerek yapılacak belirlemelerin fotoğraf, çizgi ve anlatımları her zaman daha bilimsel, daha doğru ve anlayışlı bakışlar içerecektir. Bu albüm de İstanbul'dan kesitleri sizlere sunarken 'Bu görünenler acaba bizlere neler söylüyor?' endişesiyle hazırlanmıştır" dedi."Çizgilerde İstanbul" adlı eser, İBB İştiraki Kültür A.Ş. İstanbul Kitapçısı Mağazalarında, www.istanbulkitapcisi.com adresinde ve seçkin kitabevlerinde okuyucuların beğenisine sunuldu. - İSTANBUL