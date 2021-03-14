Çizgilerle İstiklal Marşı'nı resimlediler - Son Dakika

Çizgilerle İstiklal Marşı'nı resimlediler

14.03.2021 14:11
Çizgilerle İstiklal Marşı'nı resimlediler, System.String[]

Gençlerin kişisel ve kültürel gelişimi için önemli çalışmalar yürüten Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, 'Çizgilerle İstiklal Marşı' adlı resim sergisi açtı.

Gençlerin kişisel ve kültürel gelişimi için önemli çalışmalar yürüten Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, 'Çizgilerle İstiklal Marşı' adlı resim sergisi açtı. Gençlik Merkezi Müzik Grubu, davetlileri İstiklal Marşı'nı çalgı eşliğinde seslendirerek karşıladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü yılı anısına önemli bir farkındalığa imza attı. Gençlerin kişisel ve kültürel gelişimi için önemli çalışmalar yürüten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi 'Çizgilerle İstiklal Marşı' resim sergisi açtı. Tarihi Yakutiye Medresesi'nde açılışı gerçekleştirilen sergi davetlileri büyüledi. Serginin açılışı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcıları Fatih İpek, M. Hanifi İspirli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hakan Demir, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, GSİM Şube Müdürleri Letif Arslan, İbrahim Şimşek, Gençlik Merkezleri Müdürleri Memet Gözütok,Zülküf Yılmaz ile Yakutiye Medresesi Müdürü Ayhan Yarar tarafından yapıldı.

Yoğun bir ilgi gören 'Çizgilerle İstiklal Marşı' adlı resim sergisinde Palandöken Gençlik Merkezi Müzik Grubu, davetlileri İstiklal Marşını çalgı eşliğinde seslendirerek karşıladı. Serginin açılışında konuşan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Bugün burada bizleri gururlandıran ve umudumuzu tazeleyen gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerdeki milli şuurun eserlerini, hayatlarını ve hayallerini her an canlı tutmak en önemli görevimiz ve temennimizdir. Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılı ve Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, İstiklalimize olan düşkünlüğümüzü çizgilere yansıttıklarının altını çizerek şunları ifade etti:

"Palandöken Gençlik merkezi olarak resim atölyemizdeki gençlerimizle tarihimizde aynı günde vuku bulan istiklal mücadelemizin ve hürriyet sevdamızın iki sayfasını bileştirerek bir sergi hazırladık. Vatanımızın kurucu iradesinin ortaya çıkmasında çok önemli bir yeri olan toprağımıza, milletimize ve istiklalimize düşkünlüğümüzü çizgilerle anlatmak, eserlerimizle hatırlatmak-unutturmamak istiyoruz. Tarihimizin ve değerlerimizin bize yüklediği mesuliyeti, vefa duygusuyla taşıyacağımıza gençlerimizin büyük emek ve özveriyle ortaya koyduğu eserler şehadet etmektedir. Resim kulübü eğitmeni Gözde hocama ve istiklalimizin ve istikbalimizin göz bebeği olan gençlerimize ve bizlerden desteğini esirgemeyen kıymetli davetlilere teşekkür ederim."

Palandöken Gençlik Merkezi resim kulübü eğitmeni Gözde Kutlu ise yaptığı açıklamada Serginin amacı gençlerin içindeki milli şuuru canlandırmak ve her bireyin iç dünyasında vatan sevgisini dinamik tutmak temel gayeleri olduğunu söyledi.

Kutlu, "17 kursiyerle ortak çalışma sonucu bu sergiyi açtık. Büyük bir emek ve heyecanla vurulan her bir fırça darbesi bizler için çok kıymetli ve unutulmaz oldu. Bu çalışmada bizlerden desteğini esirgemeyen Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok beye, her bir çizgide emeği ve yüreğini bulunduran kıymetli kursiyerlerimize teşekkür ediyor ve çalışmalarımızı siz değerli halkımıza sunmakla gurur duyuyoruz. Emeğini ve ilgisini esirgemeyenlere şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Çizgilerle İstiklal Marşı'nı resimlediler
Çizgilerle İstiklal Marşı'nı resimlediler
Çizgilerle İstiklal Marşı'nı resimlediler
Çizgilerle İstiklal Marşı'nı resimlediler
Çizgilerle İstiklal Marşı'nı resimlediler

İstiklal Marşı, Yakutiye, Erzurum, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çizgilerle İstiklal Marşı'nı resimlediler - Son Dakika


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