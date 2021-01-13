Çizgili gerdanlı kırlangıç, Hatay'da gözlemlendi - Son Dakika

Çizgili gerdanlı kırlangıç, Hatay'da gözlemlendi

13.01.2021 14:33
Çizgili gerdanlı kırlangıç, Hatay'da gözlemlendi, System.String[]

Dünya'daki önemli göç yolları üzerinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay'da, Türkiye'de daha önce varlığı kaydedilmeyen ve anavatanı Hindistan olan çizgili gerdanlı kırlangıç gözlemlendi.

Dünya'daki önemli göç yolları üzerinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay'da, Türkiye'de daha önce varlığı kaydedilmeyen ve anavatanı Hindistan olan çizgili gerdanlı kırlangıç gözlemlendi.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan, AA muhabirine, dernek olarak şimdiye kadar Hatay'da 373 kuş türü saptadıklarını söyledi.

Bunlar arasında Türkiye'de hiç görülmemiş türler de bulunduğunu anlatan Atahan, bunlardan birinin 2 gün önce gözlemlenip fotoğraflanan çizgili gerdanlı kırlangıç olduğunu ifade etti.

Hatay'daki tür çeşitliğine değinen Atahan, "Çizgili gerdanlı kırlangıç Türkiye'de ilk defa görüldü. Kuşun esas dağılım alanı Hindistan. Bu kuş, küçük lokal göçler yapıyor. Hindistan'ın kuzeyinde Himalaya Dağları'nın eteklerinde üreyenler, kışın Hindistan'ın güneyine geçiyorlar ancak bu sırada etrafa dağılanlar da tek tük olabiliyor." dedi.

Atahan, çizgili gerdanlı kırlangıcın, derneklerinin yönetim kurulu üyesi Orhan Gül tarafından fotoğraflandığını vurgulayarak, "Hatay'da bulunan en zengin sulak alan Samandağ'daki Milleha alanında tespit etti. Asi Nehri'nin denize döküldüğü yerin hemen kuzeyinde yer alan bölge." ifadesini kullandı.

Gözlemlenen türün fiziki özellikleri hakkında bilgi veren Atahan, kuşun sırtının koyu, karnının beyaz olan kırlangıçlara benzediğini ancak kuyruk sokumundaki koyu ve kırçıllı yapının yanı sıra kafa ve gerdanındaki koyuluk, çizgili ve benekli özelliğiyle diğerlerinden ayırt edilebildiğini anlattı.

Türkiye'de kaydedilen 489'uncu tür oldu

Çizgili gerdanlı kırlangıcı görüntüleyen kuş gözlemcisi Orhan Gül ise Türkiye kuş türü listesine yeni bir türü kazandırmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Anavatanı Hindistan olan kırlangıcı fotoğraflarken çok heyecanlandığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Her zaman gözlem yaptığım bir noktaya ilerlerken üzerimde uçan bir kırlangıç gördüm ve dürbünümü kaldırıp ne olduğuna baktım. İlk gördüğüm şey koyu bir kanat altı, kısa bir kuyruk ve gerdanındaki koyuluk oldu. Bu 3 özellikle bu türün daha önce gördüğüm türlere benzemediğini düşündüm ve hızla aracımdan inip makinemle fotoğrafladım. Hem kanat üzerinden hem de altından aldığım fotoğraflar neticesinde bahsettiğim 3 özelliğe ek olarak kafasındaki kestane kızıllığını ve kuyruk sokumunda her zaman gördüğümüz beyazlığın aksine açık kahve tonlarını fark ettim ve bunun yeni bir tür olduğunu düşündüm. Fotoğrafları dernek üyelerime yolladım, onlar da hızlı bir internet araştırmasıyla çizgili gerdanlı kırlangıç adını verdiğimiz nadir bir kuş türü olduğunu saptadılar."

Gül, Türkiye'deki kuş türü kaydına yeni bir tür eklemiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye'deki kuş listesine 489'uncu kaydımızı eklerken benim de aynı zamanda Türkiye sınırlarında kaydettiğim 380'inci kuş türü oldu. Mutlu bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Umarım gönlünden geçiren her kuşçu arkadaşım bir gün bu mutluluğa ulaşır." diye konuştu.

Hindistan, Türkiye, Hatay, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çizgili gerdanlı kırlangıç, Hatay'da gözlemlendi - Son Dakika


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