Çizgili Sırtlan Cep Telefonu Kamerasıyla Görüntülendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan çizgili sırtlan ile çoban köpeklerinin kısa süreli mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan çizgili sırtlan ile çoban köpeklerinin kısa süreli mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.



Suriye sınırına yakın bölgede cep telefonuna yansıyan görüntülerde 2 çoban köpeğinin bir çizgili sırtlanı çalılar arasında sıkıştırdığı görülüyor.



Görüntülerde, köpeklerin havlaması üzerine çalıların içine saklanan sırtlanın, çobanların ıslıkla köpeklerini çağırıp sakinleştirmesinin ardından bölgeden uzaklaşması yer aldı.



Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, çizgili sırtlanların üst düzeyde korunan tür olduğundan avlanmasının ve zarar verilmesinin yasak olduğunu söyledi.



Çizgili sırtlanların bölgede nadir de olsa göründüğünü belirten Öğünç, bölge halkının onlara zarar verilmemesi konusunda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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