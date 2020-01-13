Çizgili sırtlan fotokapana takıldı - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için gönderilen 14 fotokapan, Adıyaman'ın çeşitli bölgelerinde üç ay önce kuruldu.

Fotokapana takılan çizgili sırtlan, Kahta ilçesi Nemrut Dağı yakınlarında görüldü. Çizgili sırtlanın yaşamı, ekipler tarafından takip ediliyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü İsmail Kozan, bölgelerinde görülen çizgili sırtlanın önemli bir tür olduğunu kaydetti.