Çizgili sırtlan fotokapana takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çizgili sırtlan fotokapana takıldı - Son Dakika

Çizgili sırtlan fotokapana takıldı

7 saat önce

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde fotokapanla görüntülendi.

Çizgili sırtlan fotokapana takıldı, System.String[]

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için gönderilen 14 fotokapan, Adıyaman'ın çeşitli bölgelerinde üç ay önce kuruldu.

Fotokapana takılan çizgili sırtlan, Kahta ilçesi Nemrut Dağı yakınlarında görüldü. Çizgili sırtlanın yaşamı, ekipler tarafından takip ediliyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü İsmail Kozan, bölgelerinde görülen çizgili sırtlanın önemli bir tür olduğunu kaydetti.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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