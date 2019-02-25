Son Dakika Haberleri: Çizgiyi Aşan 7 Vücut Geliştiricisi - Bu Kadarı da Olmaz Dedirtti

Çizgiyi Aşan 7 Vücut Geliştiricisi - Bu Kadarı da Olmaz Dedirtti

57 dakika önce

Son yıllarda erkekler arasında vücut geliştirme egzersizleri trend haline gelmiştir.

Son yıllarda erkekler arasında vücut geliştirme egzersizleri trend haline gelmiştir. Spor yapmak, onu alışkanlık haline getirmek sağlığımız ve dış görünüşümüz için elbette ki yararlı. Ancak birazdan sizinde göreceğiniz 7 kişi bu işi biraz abartmış ve hepsi birer bağımlı haline gelerek hayatlarını mahvetmişler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:52 Kaynak: Youtube

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