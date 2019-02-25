Çizgiyi Aşan 7 Vücut Geliştiricisi - Bu Kadarı da Olmaz Dedirtti

Son yıllarda erkekler arasında vücut geliştirme egzersizleri trend haline gelmiştir.

Son yıllarda erkekler arasında vücut geliştirme egzersizleri trend haline gelmiştir. Spor yapmak, onu alışkanlık haline getirmek sağlığımız ve dış görünüşümüz için elbette ki yararlı. Ancak birazdan sizinde göreceğiniz 7 kişi bu işi biraz abartmış ve hepsi birer bağımlı haline gelerek hayatlarını mahvetmişler.

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