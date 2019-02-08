Son Dakika Haberleri: Çizik, Delik, Boyası Silinmiş Kusurlu Plakalar Trafikten Men Nedeni

Çizik, Delik, Boyası Silinmiş Kusurlu Plakalar Trafikten Men Nedeni

1 saat önce

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kameraların okumasını engelleyen kusurlu plakalar yüzünden araçların trafikten men edildiğini, muayeneden de geçemediğini söyledi.

Çizik, Delik, Boyası Silinmiş Kusurlu Plakalar Trafikten Men Nedeni, System.String[]
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kameraların okumasını engelleyen kusurlu plakalar yüzünden araçların trafikten men edildiğini, muayeneden de geçemediğini söyledi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Celil Anık, kusurlu plakalara ilişkin önemli uyarıda bulundu. Anık, elektronik trafik denetim sisteminin birçok yerde faaliyete geçmesiyle birlikte plaka kontrollerinin de artırıldığına dikkat çekti. Anık, harfleri, yazıları silinen; üzerinde delik veya derin çizik bulunan plakaları kameraların okuyamadığını ya da yanlış okuyabildiğini dile getirerek, "Denetimlerde tespit edilen bu araçlar trafikten men edilebiliyor, ayrıca muayeneden de geçemiyor" dedi.

Celil Anık, yoğun kontrollerle birlikte kusurlu plakalar yüzünden kendilerine başvuruların son dönemde yoğunlaştığına işaret etti. Anık, şunları söyledi:

"Artan talebi karşılamak için İzmir'de plaka basım atölyelerimizin sayısını 4'e yükselttik. Şu an Karşıyaka, Yenişehir, Buca Otokent ve Karabağlar Oda merkezimizde plaka basımı gerçekleştiriyoruz. Sürücülerin, trafikte tatsız sürpriz yaşamadan ya da araç muayenesine gitmeden önce kusurlu plakalarını mutlaka değiştirmelerini öneriyoruz." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:29 Kaynak: İHA

Türkiye, Celil Anık, İzmir, Güncel
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