Çizimlerle 40 Hadis Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Çizimlerle 40 Hadis Yarışması kapsamında dereceye girenler, yoğun katılımla gerçekleşen törenle ödüllerini aldı.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), "Çizimlerle 40 Hadis Yarışması" düzenlemişti. Ege Üniversitesi (EÜ) Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinden ise yarışmanın ödül töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Yarışmada dereceye giren ve 'Enderun Okulu' programına katılan öğrenciler sertifika ve ödüllerini törende aldı. Gençlerin hadislerle ilgili çizdiği resimler tüm katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.



Protokol konuşmaları ve ödül töreninin ardından TRT yapımı 'Dilsiz' isimli filmin gösterimi de yapıldı. Gençlerin ilgiyle izlediği filmin oyuncuları, yapımcısı ve yönetmeni ardından kısa bir söyleşi yaptı. Program, gençlere kitap dağıtımıyla son buldu.



Öte yandan ödül törenine; TÜGVA Ege Bölge Temsilcisi Abdülhamit Balta, TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Öndeş, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan, çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı. - İZMİR