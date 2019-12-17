Çizmeli değil "bereli" kedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çizmeli değil 'bereli' kedi - Son Dakika

Çizmeli değil "bereli" kedi

6 saat önce

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç'in, beresini bir sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf sosyal medyada ilgi çekti.

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç'in, beresini bir sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf sosyal medyada ilgi çekti.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi Kozahan'da temizlik yapan Sevinç, beresini bir sokak kedisinin başına taktı.

Bu anı fotoğraflayanların, sosyal medyada yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sevinç, hayvanseverlerden tebrik mesajları aldığını belirtti.

Bu davranışı eğlenmek ya da fotoğraf çektirmek için yapmadığını kaydeden Sevinç, "O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaş da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış." değerlendirmesinde bulundu.

Sevinç, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyor, ihtiyaçlarını söyleyemiyor. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyorum, su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin. Kafasında bere ile kedi çok tatlı görünüyordu. Bu yüzden fotoğrafın internette hızla yayıldığını düşünüyorum. Bence herkes sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalı. Onlar bizim can dostlarımız."

Çizmeli değil bereli kedi

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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