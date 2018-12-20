Çizmeli Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası Açıldı

Siirt
'in Eruh
ilçesinde Çizmeli Jandarma
Karakol Komutanlığı yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.
Karakolda düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kurban kesilen törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Vali Ali Fuat Atik
ve beraberindeki heyete karakol hakkında bilgi verdi.
Vali Atik, yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Çizmeli İlkokulunu ziyaret eden Atik ve beraberindekiler, burada öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öğrencilerle sohbet eden Atik, okula devam etmeleri konusunda öğrencilerden söz aldı.
Yapımı tamamlanan Çizmeli Köyü Camisi'nde de incelemede bulunan Atik, Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç'ı da makamında ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
Tören ve ziyaretlerde, Siirt 3. Komando
Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay
, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt ile diğer protokol üyeleri de hazır bulundu.