Çizmeli Kedi ve Pinokyo Müzikali, Akhisarlı çocuklarla buluşacak! - Son Dakika

Yönetmenliğini Murat Altınok'un yaptığı 'Çizmeli Kedi Müzikali', 28 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da ve 'Pinokyo Müzikali' 1 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da Gölet Amfi Tiyatro'da Akhisarlı çocuklarla buluşacak.

Pandemi nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocukları keyifli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisarlı çocuklarımızın çok seveceği 'Çizmeli Kedi Müzikali', 28 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da ve 'Pinokyo Müzikali' 1 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da Gölet Amfi Tiyatro'da ücretsiz sahnelenecek. Pandemi günlerinde evlerinden çıkamayan çocuklarımıza, 6 Eylül'de okullar açılmadan önce biraz moral verelim, neşelerine ortak olalım istedik. Tüm miniklerimizi ve ailelerini müzikalimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini ve başrolünü Murat Altınok'un üstlendiği oyun, Akhisar Belediyesi Gölet Amfi Tiyatro'da sahnelenecek. İnsanları aldatarak yoksul sahibi için zenginlik ve saygınlık elde etme peşinde koşan bir kedinin hikayesini anlatan Çizmeli Kedi Masalı'ndan uyarlanan oyun, ücretsiz olacak.