Çizmeyi giyip hayvancılık, takım elbiseyi giyip başkanlık yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çizmeyi giyip hayvancılık, takım elbiseyi giyip başkanlık yapıyor - Son Dakika

Çizmeyi giyip hayvancılık, takım elbiseyi giyip başkanlık yapıyor

6 saat önce

Uşak'ta hayalini kurduğu hayvancılık işine başladığında 1 büyükbaşı bulunan Oktay Çetin'in, şimdi 320 büyükbaştan oluşan çiftliğe sahip.

Çizmeyi giyip hayvancılık, takım elbiseyi giyip başkanlık yapıyor, System.String[]

Uşak'ta hayalini kurduğu hayvancılık işine başladığında 1 büyükbaşı bulunan Oktay Çetin'in, şimdi 320 büyükbaştan oluşan çiftliğe sahip. Aynı zamanda Ziraat Odası İlçe Başkanı olan Çetin sabahın erken saatlerinde uyanıp hayvanlarının günlük bakım ve ihtiyaçlarını giderdikten sonra görevinin başına gidiyor.


Eşme ilçesinde doğup büyüyen 36 yaşındaki Oktay Çetin, küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu iş olan hayvancılığı yapmaya karar verdi. 22 yıl önce 1 inekle hayvancılığa başlayan Çetin'in şu anda 320 büyükbaş hayvanı bulunuyor. Sabahları çizmesini giyip hayvanlarının günlük bakım ve ihtiyaçlarını karşılayan Çetin sonrasında takım elbisesini giyip Ziraat Odası İlçe Başkanlığı görevini yürütmek üzere kurumuna gidiyor. Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Çetin yeni doğanları ise elleriyle besliyor. Bunun yanında süt de sağarak günlük 2 ile 2 buçuk ton arası süt verimi alıyor.


Kurduğu çiftlik kazanç olarak geri dönüyor


Oktay Çetin, elde ettiği başarıların çok çalışmaya bağlı olduğunu belirterek, "1998 yılında 1 hayvanla başladık. 2020 itibariyle işletmemizde 320 büyükbaş hayvanımız var. Yaklaşık 2 ile 2 buçuk ton arası günlük süt üretimimiz, besi, düve ve buzağı olmak üzere işletmemiz aktif halde devam ediyor. Bir günüm dolu dolu geçiyor. Hayvancılar erken saatlerde kalkarlar. Sabah erken saatlerde kalktıktan sonra çalışanlarımla beraber hayvanların bakım, besleme ve sağım işlemlerini bitirdikten sonra Eşme Ziraat Odası Başkanlığı görevimi yürütmek üzere oraya mesai harcamaya gidiyorum. Eşme'ye bir şeyler kazandırdık. Daha fazlasını kazandırmak için elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.


"Hayvancılığı çok severek yapıyorum"


Hayvancılığı oldukça sevdiğini dile getiren Çetin, "Bu işi yapacak arkadaşlara ve yeni nesle tavsiyem; kimse hayal görmesin. Bu işi ya çok profesyonel yapacaklar ya da benim gibi çizmeyi giyip hayvanın içine girecekler" dedi. - UŞAK

Eşme, Uşak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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