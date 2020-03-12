Cizre Belediye Başkan Vekilinden çalışmalarla ilgili inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre Belediye Başkan Vekilinden çalışmalarla ilgili inceleme - Son Dakika

Cizre Belediye Başkan Vekilinden çalışmalarla ilgili inceleme

6 saat önce

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, şehrin muhtelif yerlerinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Cizre Belediye Başkan Vekilinden çalışmalarla ilgili inceleme, System.String[]

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, şehrin muhtelif yerlerinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Kaymakam Sinanoğlu, Caferi Sadık bölgesindeki yamaçlara ağaçlandırma çalışması, dikey bahçede iyileştirme çalışması, Köprü altındaki yaya geçidi ile Mem u Zin ve Bırca Belek parklarının birleştirme çalışması, Bafid ve Bilim merkezindeki park çalışmaları, Şerafettin Elçi Caddesindeki sokak sağlıklaştırma çalışması ve parke tesisinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi, bilgi aldı.

Sinanoğlu, Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu, Park ve Bahçeler Müdürü İkbal Işıktaş ile ilçede yapılacak yüzme havuzu için de yer tespitinde bulundu.

Davut Sinanoğlu, Bırca Belek, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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