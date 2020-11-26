Cizre Belediyesi Atatürk, Melaye Cıziri ve Bırca Belek parklarını yeniledi - Son Dakika

Cizre Belediyesi Atatürk, Melaye Cıziri ve Bırca Belek parklarında düzenleme yaptı.

Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Atatürk, Melaye Cıziri ve Bırca Belek parklarında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Yapılan bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarla parklar yeni bir görünüm kazandı.

Belediye, parklarda yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara daha keyifli ve rahat vakit geçirecekleri yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Atatürk, Melaye Cıziri ve Bırca Belek parklarının bakım ve onarım çalışmaları ile yeni görünüme kavuştuğunu belirterek, "Parklarımızda spor aletleri, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, oturma gruplarımızı onarımdan geçirdik. Vatandaşlarımız aileleriyle beraber daha temiz nefes alabileceği, gelen konuklarını gezdirebileceği park alanlarımızı güzelleştirdik." dedi.