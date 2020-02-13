Cizre Belediyesi buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan don ve buzlanmalarda vatandaşların ve sürücülerin zarar görmemesi ve olası kazaları önlemek amacıyla Cizre Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde yol tuzlama çalışmaları başlatıldı.



Cizre Belediyesi, şehir içerisindeki kaldırımların ve yolların buzlanmaması için tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler vatandaşların daha rahat bir şekilde yürümelerini sağlamak için tuzlama çalışmalarını dönüşümlü olarak sürdürüyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde yürümelerini sağlamak için tuzlama çalışmalarını ilçe genelinde sistemli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu, "Kar yağışının hemen ardından etkili olan soğuk, buzlanmaya sebep olmaktadır. Dolayısıyla vatandaşların yolda yürümesi güçleşiyor. Fen İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için tuzlama çalışmalarını belirli aralıklarla sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ana arter ve kaldırımların yanı sıra mahallelerdeki ara yolları da tuzlamayı ihmal etmiyoruz. İlçe merkezine karın ilk yağdığı gün soğukların da etkili olması, her ne kadar çalışmalarımızı zorlaştırsa da şimdiye kadar tüm bölgelere ulaştık. Ekiplerimiz kar toplama ve taşıma işleminin yanı sıra buzlanmaya karşı ana yolları ve ara caddeleri düzenli bir şekilde tuzluyor. Tuzlama çalışmalarını da dönüşümlü bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın işlerine, öğrencilerimizin de okullarına rahat bir şekilde gidebilmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - ŞIRNAK