Son Dakika Haberleri: Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 1. Lig'de

Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 1. Lig'de

48 dakika önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi erkek voleybol takımı, finaldeki rakibi Kızıltepe Cevherspor'u yenerek 1. Lig'e yükseldi.

Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 1. Lig'de, System.String[]
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi erkek voleybol takımı, finaldeki rakibi Kızıltepe Cevherspor'u yenerek 1. Lig'e yükseldi.

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı Malatya'da oynanan play-off maçlarında namağlup serisini korudu. Finaldeki rakibi Kızıltepe Cevhertepe sporu 3-1'lik setlerle yenen Cizre Belediye ekibi 1. Lig'e yükseldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Kaymakam Arıcan, bu şampiyonluğu ise tüm Cizreli vatandaşlara armağan ettiklerini söyledi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:04 Kaynak: İHA

Kızıltepe, voleybol, Cizre, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı Sevgilisinin Dayağından Kaçan Kadın Canını Zor Kurtardı

Bodrumspor'da Engin İpekoğlu Dönemi Bitti Fatih Terim'den Fernando'ya Son Şans
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 1. Lig'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]