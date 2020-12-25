Cizre Belediyesi erkek voleybol takımının başarısı - Son Dakika

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi erkek voleybol takımını setlerde 3-2 yenerek ligin ilk yarısını namağlup olarak tamamladı.

Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda zorlu geçen karşılaşmada Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, rakibi Hatay Büyükşehir Belediyesini 3-2'lik setlerle yenerek, ilk yarıyı namağlup tamamladı.

Karşılaşmayı Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile Cizre Belediye Spor Kulüp Başkanı Ümit Satıcı da izledi.

Vali Pehlivan, takımın maçını büyük bir heyecanla izlediklerini belirterek, takımı tebrik etti.

Müsabakaların pandemi şartlarında oynanmasından dolayı sporseverlerin maçlara iştirak edemediğini ifade eden Vali Pehlivan, "Ama Şırnaklı, Cizreli hemşehrilerimizin gönlünün bu takımla beraber olduğuna inanıyorum. Bu tür başarılı takımların Şırnak'tan, ilçelerimizden çıkmış olması hem idareciler hem de bütün Şırnak halkı olarak bizleri gururlandırıyor." dedi.

Kentte lisanslı sporcu sayısının da 35 bine yaklaştığını bildiren Pehlivan, bu sayının daha da artacağını, tesislerin daha güzel ve modern standartlara kavuşacağını aktardı.