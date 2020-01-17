Cizre Belediyesi erkek voleybol takımının hedefi Süper Lige çıkmak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre Belediyesi erkek voleybol takımının hedefi Süper Lige çıkmak - Son Dakika

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımının hedefi Süper Lige çıkmak

6 saat önce

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı Süper Lige yükselmek için mücadele ediyor.

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımının hedefi Süper Lige çıkmak, System.String[]

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı Süper Lige yükselmek için mücadele ediyor.

Cizre Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı deplasmanda karşılaştığı Ordu Akkuş erkek voleybol takımını 3-2'lık setlerle yendi.

2014 yılında zor şartlar altında kurulan ve kurulduğu günden bu yana hedefine adım adım başarılarla yürüyen Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı ligde oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet alarak 22 puanla ikinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

Ordu Akkuş erkek voleybol takımını deplasmanda 3-2'lık setlerle yenmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı baş antrenörü Cenk Yılmaz, sezon başından bu yana çıktıkları her maçı kazanmayı hedefleyerek ve birbirlerine destek çıkarak oynadıklarını söyledi.

Destek ve kenetlenme sayesinde oynadıkları son 11 müsabakadan 9 galibiyet alarak grupta ikinci sırada olduklarını ifade eden eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Amacımız Süper Lige çıkarak hem ilçemizin adını Türkiye'ye altın harflerle yazdırmak hem de futboldan sonra voleybolun güzel bir spor dalı olduğunu bölge insanına anlatmaktır. Oynadığımız maçlarda halkımızın ve taraftarımızın desteğini büyük ölçüde hissediyoruz. Bize verilen desteğin farkında olarak elimizden gelen bütün çabayı göstermeye ve bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Bu anlamda iç sahada oynadığımız müsabakalarda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu başta olmak üzere vefalı taraftarlarımıza ve bölge halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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