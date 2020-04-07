Cizre Belediyesi esnafa maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika

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Cizre Belediyesi esnafa maske ve eldiven dağıttı
6 saat önce
Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafa maske ve eldiven dağıttı.
Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafa maske ve eldiven dağıttı.
Cizre Belediyesi kasap, fırın, market, pastane ve pazarda esnafa maske ve eldiven desteği sundu.
Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, senafı tek tek ziyaret ederek, alışverişe gelen vatandaşlara ürünlere dokunmamaları yönünde uyarıda bulunmalarını belirtti.
Ekipler ayrıca esnafı Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kurala riayet etmeleri ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde de bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:00 Kaynak: AA
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