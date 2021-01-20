Cizre Belediyesi mazotta 140 bin litre tasarruf sağladı - Son Dakika

Cizre Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Makine İkmal Biriminin yaptığı çalışma kapsamında belediye araç ve iş makinelerine takılan yakıt güvenlik kiti sayesinde mazotta 140 bin litre tasarruf yapıldı.

Cizre Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Makine İkmal Biriminde, 2020 yılında oluşturulan idari yapılanma ile envanterde kayıtlı araç ve iş makinelerinin daha verimli çalışması amacıyla birçok çalışma hayata geçirildi.

Bu kapsamda oluşturulan teknik ve idari alt yapıyla tüm araç ve iş makinelerine takılan yakıt güvenlik kiti ile bir önceki yılda 12 ayda 730 bin litre akaryakıt kullanılırken, 2020 yılında bu 590 bin litreye düştü.

Daha fazla iş ve çalışmanın yapıldığı 2020 yılında belediyede sadece araç ve iş makinalara takılan yakıt güvenlik kiti ile ile bir yılda 140 bin litre ile yakıt tasarrufu sağlandı.

Destek Hizmetler Müdürü Osman Ayhanoğlu, göreve başladıkları 2020 yılı başı itibarıyla belediye bünyesinde görev yapan tüm araç ve iş makinalarında bulunan araç takip cihazlarının tamamının aktif hale getirilerek, uydu üzerinden takiplerini sağladıklarını belirtti.

Bunun yanı sıra makine ikmal biriminde araç ve iş makinalarına ait hem manuel hem de dijital araç kimlik kartları oluşturarak, bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrolünü sağladıklarını dile getiren Ayhanoğlu, "Ayrıca araç parkımıza kayıtlı ve işlevsiz halde bulunan, 3 aracımızın ağır bakımlarını yaparak, hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Araç parkımızda bulunan ve 10 yılın üstünde olan ağır iş makinalarımızın bakım, onarım ve revizyon işlemlerini yaparak, daha etkin hizmet vermelerini sağladık." şeklinde konuştu.