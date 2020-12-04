Cizre Belediyesi modern hizmet binasına kavuşuyor - Son Dakika

Cizre Belediyesi modern hizmet binasına kavuşuyor

04.12.2020 14:09
Cizre Belediyesi modern hizmet binasına kavuşuyor, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni belediye hizmet binası ve kültür merkezi, modern yapısıyla dikkati çekiyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni belediye hizmet binası ve kültür merkezi, modern yapısıyla dikkati çekiyor.

İçişleri Bakanlığınca 11 Eylül 2016'da görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, mevcut binanın yetersiz kalması ve bazı birimlerin farklı yerlerde olması nedeniyle yeni hizmet binası için proje hazırladı.

Hizmet binasının yanı sıra ilçede eksikliği hissedilen kültür merkezinin eklendiği 30 milyon lira tutarındaki projenin yapımına 2017'de başlandı. Ancak Mart 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanlığının HDP'ye geçmesinin ardından inşaat çalışması durdu. 29 Ekim 2019'da belediyeye görevlendirme yapılmasıyla problemler çözüldükten sonra inşaat çalışmalarına bu yıl mayısta yeniden başlandı.

Büyük oranda tamamlanan ve çevre düzenlemelerinin ardından açılışı için gün sayılan bina, modern mimari yapısıyla dikkati çekiyor.

Hizmet binası, idari bina ve kültür merkezi olmak üzere 3 ana bloktan oluşan ve 13 bin 555 metrekare kapalı alana sahip yapıda, 250 kişilik konferans salonu da yer alıyor. Binanın etrafında bulunan 4 bin 128 metrekarelik açık alan, peyzaj düzenlemesiyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Binanın tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Sinanoğlu, "Yüklenici firmaya ödeme yapılmadığından iş durmuş, belediyemiz yüzlerce icra davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu sorunları çözdükten sonra inşaatı yeniden başlattık. Yeni yılla beraber binaya taşınma işlemi tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Cizre Belediyesi, İnşaat, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cizre Belediyesi modern hizmet binasına kavuşuyor - Son Dakika


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